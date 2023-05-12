التوقيع على اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع

المصدر: وكالات

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وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على اتفاق مبادئ أولي في مدينة جدة السعودية.

وأكدت قناة العربية أن الطرفين المتحاربين قالا في اتفاق جدة إنهما ملتزمان بالسماح للمدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمناطق المحاصرة وحماية الاحتياجات والضروريات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.

وفيما يلي أبرز بنود الإعلان الموقع في جدة وفقا لقناة سكاي نيوز:

يؤكد الجيش وقوات الدعم السريع ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني.

الالتزام بسيادة السودان، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.

مصالح وسلامة الشعب السوداني أولوية رئيسية.

حماية كافة المرافق الخاصة والعامة في السودان، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.

اعتماد إجراءات بسيطة لجميع الترتيبات المتعلقة بعمليات الإغاثة الإنسانية في السودان.

الالتزام بالإعلان لن يؤثر على الوضع القانوني أو الأمني أو السياسي للأطراف الموقعة عليه.

وعقد وفدا الجيش وقوات الدعم السريع اجتماعات منذ أيام برعاية الولايات المتحدة والسعودية في مدينة جدة.

وهدفت المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى هدنة حقيقية، والسماح بوصول عمال الإغاثة وإمداداتها، بعد أن أخفقت إعلانات متكررة عن وقف إطلاق النار في وقف القتال، الأمر الذي جعل الملايين محاصرين في منازلهم ومناطقهم.

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