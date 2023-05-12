الجيش الصومالي: تصفية 5 من حركة «الشباب»

المصدر: (مقديشو- وكالات)

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أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل 5 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية في عملية تمت في ضواحي بلدة أوديغلي، التابعة لإقليم شبيلي المجاور للعاصمة مقديشو.

وقال قائد الجيش في المحافظة، نور محمد غابو «تم القضاء على خمسة من الإرهابيين في محافظة شبيلي السفلى»، وأضاف إنه «تمت إصابة ثلاثة آخرين».

تأتي العملية في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع المليشيات العشائرية، عملياتها ضد مسلحي الحركة الإرهابية في مناطق جنوبي ووسط البلاد.

وكان قائد الجيش الصومالي، الجنرال أدوا يوسف راغي، قد تحدث عن قتل، عدد لم يحدده، من العناصر الأجنبية المقاتلة ضمن صفوف حركة «الشباب»، خلال العملية العسكرية التي جرت في منطقة عيل قبوبي، ضمن حملة موسعة تستهدف القضاء على الحركة، المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أبلغ راغي وسائل حكومية، أن العملية العسكرية، التي جرت في المنطقة التي تبعد نحو 30 كم جنوبي منطقة حررطيري، استهدفت عناصر من حركة «الشباب»، كانت تعمل على إنزال وتحميل الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد المتفجرة من السفن.

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