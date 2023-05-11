جهود مصرية لوقف إطلاق النار في غزة

المصدر: عواصم - وكالات

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شرعت مصر، أمس، ببذل جهود مكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إثر القصف الإسرائيلي وإطلاق الصواريخ من القطاع.

وقال متحدث باسم حركة «الجهاد»: «مصر بدأت اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى هدنة في غزة».

فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن إسرائيل تدرس مقترحاً مصرياً لوقف إطلاق النار مع غزة، ورجّح أن هناك احتمالاً للتوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار «خلال ساعات».

في المقابل، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، رؤساء بلديات المستوطنات الجنوبية أنه يتعين عليهم الاستعداد لاحتمال توسيع نطاق العملية العسكرية بشكل كبير، في وقت أشار مسؤولون عسكريون إلى أن إسرائيل تسعى لمنع اتساع نطاق المواجهة. وقال نتنياهو: «الحملة لم تنته بعد».

يأتي ذلك بعدما صعّد الجيش الإسرائيلي، هجماته على غزة ما أسفر عن سقوط ضحايا جدد، في أعقاب إطلاق وابل صواريخ من القطاع، طالت تل أبيب وعدداً من المستوطنات المحيطة بالقطاع، ودفعت الإسرائيليين إلى الاحتماء بالملاجئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 40 منصة صواريخ وهاون تابعة لـ«الجهاد» في غزة. وقال: «أغارت طائرات ومروحيات حربية في الساعات الأخيرة على نحو 40 منصة إطلاق صواريخ وقذائف هاون تحت أرضية تابعة لـ«الجهاد»، في أنحاء قطاع غزة». وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية، إن 469 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة، تم اعتراض 153 من قبل منظومة القبة الحديدية.

فيما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية لحدود غزة، على ما أكد الجيش الإسرائيلي. وسجلت إصابات في صفوف الإسرائيليين. وأعلنت وزارة الجيش تمديد «إعلان الطوارئ» الساري في المستوطنات الجنوبية.

ضحايا

في الأثناء، أكدت بيانات وزارة الصحة المتلاحقة في غزة، سقوط 22 شخصاً في القصف الإسرائيلي على القطاع أمس وأول من أمس، بينهم 5 أطفال، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 50 إصابة.

وقد أعلنت الوزارة مقتل 7 أشخاص في الغارات الجوية، أمس، ليضافوا إلى 15 فلسطينياً قضوا الثلاثاء، في القصف الإسرائيلي، ودمر القصف الإسرائيلي ثلاثة منازل في شمال وجنوب القطاع.

إلى ذلك، قال مصدران عسكريان إسرائيليان، إن إسرائيل استخدمت للمرة الأولى نظام «مقلاع داود»، لاعتراض الصواريخ من غزة. و«مقلاع داود» نظام مصمم لإسقاط الصواريخ بعيدة المدى والتي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر، وهو جزء من الدرع الصاروخي لإسرائيل.

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