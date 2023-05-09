الحرب في السودان تشرد أكثر من 700 ألف شخص

المصدر: أ ف ب

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أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء أن المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان تسببت حتى الآن بتشريد أكثر من 700 ألف شخص.

ومنذ اندلاع المواجهات في 15 أبريل تشهد العاصمة السودانية حالة من الفوضى ناجمة عن المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وتهز أعمال العنف والقتال العاصمة لليوم الخامس والعشرين على التوالي، حيث أجبرت الغارات الجوية والاشتباكات بالأسلحة المختلفة الملايين على ملازمة منازلهم مع صعوبة الحصول على الموارد من ماء وغذاء ودواء ومال.

وأسفرت المعارك الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع عن 750 قتيلا وخمسة آلاف جريح بحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، كما دفعت مئات الآلاف إلى النزوح داخليا أو اللجوء إلى البلدان المجاورة.

وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بول ديلون الثلاثاء "هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا من القتال الذي بدأ في 15 ابريل".

وبحسب ديلون فإنه حتى قبل بدء القتال، كان نحو 3,7 ملايين شخص مسجلين كنازحين داخليا في السودان.

من جهتها، أبدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة الى القرن الأفريقي حنّا تيتيه تخوفا بشأن تأثير الصراع على جنوب السودان، "مع احتمال عودة أكثر من 200 ألف لاجئ من جنوب السودان" إلى بلادهم مجددا إذا لم يستقر السودان قريبا.

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