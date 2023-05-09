هزة أرضية شرق مدينة حماة السورية

المصدر: البيان

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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا عن وقع هزة أرضية قوة 4.2 درجة على مقياس ريختر شرق مدينة حماة بـ 53 كم عند الساعة 6:52 صباح اليوم الثلاثاء.

وكان المركز قد أعلن أمس الاثنين، وقوع هزة أرضية قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضربت شمال غربي مدينة تدمر بـ 80 كم، شرق مدينة حماة بـ 75 كم عند الساعة 12.25. وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وتتكرر الهزات الارتدادية في سوريا والمنطقة عقب زلزالين مدمرين، فاقا بقوتهما 7 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب تركيا، وطالت آثارهما بشكل مباشر الشمال السوري، حيث أسفرا عن آلاف الضحايا ودمار هائل بالمباني والبنى التحتية.

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