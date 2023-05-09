الصومال يُفشل مخططاً إرهابياً لحركة الشباب

المصدر: مقديشو - وكالات

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أحبطت السلطات الصومالية مخططاً إرهابياً بأحزمة ناسفة لحركة «الشباب»، ومنعت وقوع مجزرة كادت أن تودي بحياة العشرات. وأعلنت المخابرات الصومالية، أمس، إحباط مخطط لتنفيذ هجمات إرهابية من قبل شبكة تابعة للحركة المتشددة تستهدف حديقة السلام في حي وابري بالعاصمة مقديشو.

وأفادت وزارة الإعلام الصومالية في بيان، بأن العملية جرت السبت الماضي بعد ضبط أحزمة ناسفة أثناء محاولة إدخالها إلى الحديقة. وأضاف البيان أن جهاز المخابرات نجح في القبض على أعضاء الشبكة الإرهابية الذين كانوا يخططون لاقتحام الحديقة بعد تنفيذ التفجيرات.

وأوضحت الوزارة أن المخابرات الصومالية كانت تراقب تحركات الإرهابيين وتجهيزاتهم للمخطط ما أدى إلى إحباط المحاولة الإجرامية بحرفية. ولم يكشف البيان عن أسماء الخلية أو عددها أو أي معلومات أخرى، لكن الإعلام الصومالي نشر صوراً لمواد المتفجرات التي تم ضبطها.

يذكر أن قوات الأمن الصومالية نجحت في الآونة الأخيرة في ضبط أمن العاصمة مقديشو وتقليص الحوادث المرتبطة بالتفجيرات والاغتيالات.

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