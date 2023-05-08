ارتفاع وفيات مرضى السل بسبب نزاعات السودان وأوكرانيا

المصدر: أ ب

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يسعى قادة الأمم المتحدة والصناعة الصحية إلى التصدي لارتفاع مقلق في الوفيات الناجمة عن مرض السل، الذي تجاوزت أعداد ضحاياه في جميع أنحاء العالم وفيات كوفيد-19 أو الإيدز في الوقت الحالي.

ومن بين المشكلات الأخرى التي سيناقشها القادة: ارتفاع أعداد المصابين بالمرض في مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا والسودان، حيث يصعب تعقب المصابين وتشخيص المرضى الجدد.

وقالت الدكتورة لوسيكا ديتيو، المديرة التنفيذية لشراكة دحر مرض السل، قبل جلسة اليوم، للإعداد لاجتماع رفيع المستوى في أواخر سبتمبر خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن السل هو أكثر الأمراض المعدية فتكاً في العالم اليوم، حيث يودي بحياة نحو 4400 شخص يومياً، بينهم 700 طفل.

وتابعت ديتيو: «قبل كوفيد-19، الذي ينتقل مثل مرض السل عن طريق الهواء، لم نلحظ تدهور الحالة الصحية للمصابين بمرض السل، ولكن بعد كوفيد رأينا نوعاً من السل الذي نراه في الأفلام التي يبصق فيها الناس الدم وهم ضعفاء للغاية، وهكذا».

وأشارت إلى أن الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا والنزاعات له تأثير كبير في الجهود المبذولة لعلاج المصابين بالسل وتشخيص الحالات الجديدة.

وقالت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن أوكرانيا سجلت أكبر عدد من المصابين بالسل في المنطقة الأوروبية (34 ألف حالة)، وكذلك عدد كبير من المصابين بالسل المقاوم للأدوية.

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