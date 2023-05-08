الأمن التونسي يداهم منزل قيادي بـ «النهضة»

المصدر: دبي - البيان

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قامت وحدات الأمن التونسية بمداهمة منزل القيادي في حزب حركة النهضة الإخواني، الصحبي عتيق، في إطار البحث والتحقيقات في قضية ذات صبغة إرهابية.

ونقل موقع «الحرية» التونسي عن مصادر مطلعة تأكيدها أنه تم حجز حاسوب ووثائق مهمة لعتيق المحتجز لليوم الثاني على التوالي، حيث تمت المداهمة بإذن من النيابة العمومية. وأكدت المصادر أن عدداً من قيادات حركة النهضة في أريانة هم محل تفتيش.

ويواجه الصحبي عتيق تهماً تتعلق بالإثراء الفاحش وعلاقات مشبوهة مع تنظيمات متطرفة وعدداً من التهم الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في حزب النهضة قوله، إن الأمن أبقى على عتيق في الإيقاف غداة منعه السبت من السفر خارج البلاد. وأوضح مصدر من مكتب الإعلام داخل الحزب أن عتيق، وهو عضو بمجلس الشورى، الهيئة الأعلى لحركة النهضة، مُنع من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي.

وكان عتيق متوجهاً إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر ديني، لكنه أوقف من قبل الأمن بسبب تحقيق أمني حول شبهات بحيازته مبالغ مالية كبيرة في منزله. ويحقق القضاء مع قيادات أخرى من حركة النهضة من بينهم زعيم الحزب راشد الغنوشي الموقوف منذ 20 يوماً، لتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطات.

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