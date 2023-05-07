توحيد المؤسسة العسكرية يتقدم على انتخابات ليبيا

المصدر: (طرابلس - البيان)

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أصبح موضوع توحيد المؤسسة العسكرية يحتل مركز الصدارة في اهتمامات الأطراف الداخلية والخارجية الفاعلة في الملف الليبي، نظراً لما يمثله من أهمية قصوى في ظل تعدد مسارات الأزمة، ولعجز الفاعلين الأساسيين في التوافق على قواسم مشتركة حول التعامل مع الاستحقاق الانتخابي.

وشدد السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، على أن تردي الوضع الأمني إقليمياً يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية، ولدعم ليبيا في تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية يكون قادراً على حماية السيادة والاستقرار في ليبيا. وتحرك نورلاند لإقناع دول الجوار الليبي بمواقف بلاده، حيث اختتم أمس زيارة لتشاد وبحث هناك توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وتأمين الحدود الجنوبية الليبية وإجلاء المرتزقة وتحقيق المصالحة وصولاً إلى تنظيم الانتخابات.

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