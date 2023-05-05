حقيقة ظهور موجات وبائية جديدة في مصر

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد حذرت منها منظمة الصحة العالمية نتيجة توقف العمل في مختبر للصحة العامة بإحدى دول المنطقة.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية التي أكدت أن المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ويستدل منها على تخوف من دخول مصر في موجات وبائية جديدة غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة.

وشددت الوزارة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً، ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعَّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

ولفتت إلى أنه يجري تطبيق كل التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.

وبيَّنت أن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أعلن أن تقييم المخاطر الناتجة عن سوء التعامل المباشر مع عينات في مختبر للصحة العامة بإحدى الدول ضعيف جداً.

ودعت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى عدم الانسياق وراء المنشورات المغلوطة التي تستهدف إثارة الخوف والقلق.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق.

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