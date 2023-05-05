فرار أكثر من 12 ألف شخص من السودان إلى إثيوبيا

المصدر: د ب ا

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أكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من 12 ألف شخص لجأوا إلى بلدة ميتيما الإثيوبية الحدودية، منذ بداية القتال في السودان قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

وقالت المنظمة إن الوافدين الجدد على المدينة يصل عددهم إلى أكثر من ألف شخص. ويشمل الفارون من ويلات الحرب، مواطنين سودانيين، وإثيوبيين عائدين، ورعايا أكثر من خمسين دولة أخرى.

ووفقا للمعلومات الخاصة بها، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بدعم اللاجئين عبر نقلهم من الحدود إلى غوندار، وهي أقرب مدينة إثيوبية، وكذلك إلى العاصمة أديس أبابا. ولا يحمل كثير من هؤلاء أي متعلقات، وتم إيواؤهم في مراكز عبور تابعة للمنظمة.

واندلع القتال بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) منتصف شهر أبريل الماضي.

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