اليمن.. تنفيذ زيارات متبادلة للأسرى الأسبوع المقبل

المصدر: عدن - البيان

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من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تبادل زيارة الأسرى لدى الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، تنفيذاً للاتفاق الذي أبرم أبريل الماضي في سويسرا، برعاية الأمم المتحدة، على أن يتبع ذلك استئناف العمل على تنفيذ الجزء الثالث من الاتفاق، الخاص بإطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى.

وذكرت مصادر سياسية لـ«البيان» أن مبعوث الأمم المتحدة، الذي أنهى أمس زيارة إلى صنعاء، التقى فيها بقيادة ميليشيا الحوثي، استكمل الترتيبات الخاصة بتنفيذ البند الثاني من اتفاق تبادل الأسرى والخاص بتبادل زيارة الأسرى والمعتقلين لدى الجانب الحكومي والحوثيين، على أن يبدأ تنفيذ ذلك الأسبوع المقبل؛ حتى يتمكن الطرفان من الدخول في البند الثالث من الاتفاق الخاص بإطلاق مجموعة جديدة من الأسرى، يرجح أن يكون عددهم نحو 1000 شخص من الطرفين.

وحسب المصادر، فإن تبادل زيارة الأسرى سوف يقتصر على سجون صنعاء ومأرب، وأن الجولة المقبلة من المحادثات، التي تقر قوائم المفرج عنهم، من المفترض أن تعقد منتصف مايو الجاري، إذا لم يتم تأجيلها لأسباب مرتبطة بإنجاز البند الخاص بزيارة المعتقلات.

إلى ذلك، أظهرت دراسة مسحية حديثة، نفذتها نقابة الصحافيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحافيين، أن 165 وسيلة إعلامية محلية توقفت عن العمل؛ بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي. في مقابل ذلك، ظهرت 137 وسيلة إعلامية جديدة في مختلف مناطق البلاد.

الدراسة بينت أن 22 قناة فضائية، من أصل 26، لا تزال تعمل، ومن بين 60 إذاعة محلية، هناك 54 محطة تعمل ومن 132 صحيفة لا تعمل سوى 13 فقط، وتوقفت 119 صحيفة. كما أن هناك 114 موقعاً إخبارياً تعمل من أصل 147. وتوقفت هذه المواقع بسبب الحرب، ناهيك عن حجب غالبية المواقع عن متابعيها داخل اليمن من قبل ميليشيا الحوثيين.

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