اتفاق لوقف إطلاق النار بين «الفصائل» وإسرائيل في غزة

المصدر: (عواصم - وكالات)

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دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، أمس، منهياً جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل رداً على وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان في السجون الإسرائيلية بعد إضراب استمر 87 يوماً.

وقالت مصادر فلسطينية إن وساطة مصرية قطرية، عبر الأمم المتحدة، نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية. وبحسب المصادر، فإن الجهود بدأت حتى قبل أن تبدأ الجولة وتكثفت بعد الرشقة الأولى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيئيل هغاري، إن الجيش الإسرائيلي ضرب 16 هدفاً منفصلاً تابعاً لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس في قطاع غزة ليلاً. وشملت الأهداف معسكر تدريب تابعاً لحماس، وقاعدة أخرى تضم موقعاً لإنتاج الأسلحة ومصنعاً لإنتاج الإسمنت وموقعاً للتدريب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن هاشم مبارك (58 عاماً) قضى وأصيب خمسة مدنيين جراء الضربات الإسرائيلية بالقرب من مدينة غزة.

جاءت الهجمات الإسرائيلية في وقت أطلقت فيه عدد من الفصائل الفلسطينية 104 صواريخ من قطاع غزة.

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