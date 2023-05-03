مقتل 60 مسلحاً من «الشباب» وسط الصومال

المصدر: (مقديشو - وكالات)

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أعلنت السلطات الصومالية، أمس، مقتل 60 مسلحاً من حركة «الشباب» الإرهابية في كمين وسط الصومال.

وقال محمد يوسف محافظ مدينة حرر طيري (وسط)، في تصريح للتلفزيون الحكومي، إن «الجيش الصومالي نصب أمس كميناً لسيارتين كانتا تقلان الأسلحة وعناصر من مقاتلي الشباب في بلدة علي قبوبي بإقليم مدغ وسط البلاد».

وذكر محافظ المدينة أن «الكمين الذي نصبه الجيش الصومالي لعناصر الشباب، أسفر عن مقتل 60 منهم، فيما استولى الجيش على معدات عسكرية وأسلحة كانت بحوزة الإرهابيين».

وتقع البلدة التي شهدت العملية على بعد 30 كم جنوبي مدينة حرر طيري وسط البلاد.

ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد «الشباب» الإرهابية بدعم من مقاتلين قبليين وشركاء دوليين على رأسهم الولايات المتحدة.

وذلك منذ إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حرباً شاملة لمواجهة الحركة في أغسطس 2022.

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