رشقات صاروخية من غزة على إسرائيل

المصدر: القدس، غزة - وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن فصائل فلسطينية في قطاع غزة أطلقت وابلاً من الصواريخ، أمس، باتجاه مستوطنات إسرائيلية.

وذلك في أعقاب وفاة الأسير الفلسطيني، خضر عدنان (45 عاماً)، الذي كان قيد الاحتجاز لدى السلطات الإسرائيلية، بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوماً متتالية.

فيما قصفت دبابات إسرائيلية موقعاً شرقي غزة، رداً على إطلاق الصواريخ من القطاع. ورفعت السلطات الإسرائيلية حالة التأهب في السجون، بينما أعلنت أحزاب فلسطينية الإضراب العام في الضفة الغربية، حداداً على وفاة الأسير.

غضب وانتقام

وتفصيلاً، أثارت وفاة الأسير الفلسطيني، خضر عدنان، غضب الفلسطينيين، كما أثارت مخاوف من انتقام. وخرج المئات في مظاهرة بقطاع غزة، للتعبير عن احتجاجهم على وفاته. وقال شهود إنهم شاهدوا «رشقة من الصواريخ تم إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل في غلاف قطاع غزة».

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مسلحين فلسطينيين في غزة أطلقوا 22 صاروخاً باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأضاف الجيش أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي اعترضت 4 صواريخ، «بينما سقط 16 صاروخاً في مناطق مفتوحة».

وتابع أنه «بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة صباحاً وإطلاق دبابات جيش الدفاع النار، أمر الجيش الإسرائيلي السكان في المناطق المحيطة بالقطاع بالبقاء بالقرب من الملاجئ».

حيث دوّت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة. بدورها، تبنّت الفصائل الفلسطينية في غزة القصف الصاروخي، وأعلنت في بيان مشترك مسؤوليتها عن الرشقات الصاروخية المتتالية على إسرائيل، واعتبرتها «رداً أولياً» على وفاة الأسير خضر عدنان.

تأهب

في الأثناء، رفعت السلطات حالة التأهب في السجون الإسرائيلية بعد وفاة عدنان، وأوردت وكالة «الأناضول»، نقلاً عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أجرى مع مفوضة السجون كاثي بيري، تقييماً للوضع في السجون الإسرائيلية.

وأضافت: «في نهاية تقييم الوضع تقرر رفع المستوى الأمني ​​في السجون، وإغلاق الزنازين أمام خروج ودخول الأسرى لمنع أعمال الشغب والاضطرابات» على حد تعبيرها.

وتابعت: «أمر الوزير بإبلاغ الأسرى في السجون بأنهم إذا بدأوا إضراباً عن الطعام أو أعمال شغب، فسيتم تضييق الخناق عليهم». بدورها، قالت إدارة السجون الإسرائيلية، في بيان حول الأسير الفلسطيني:

«السجين الذي رفض الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج الطبي وجد صباح اليوم (الثلاثاء) في زنزانته وهو مغمى عليه». وأضافت أنه نقل على إثر ذلك لمستشفى، حيث أعلن وفاته بعد محاولات لإنعاشه.

إضراب عام

في السياق، أعلنت أحزاب فلسطينية إضراباً عاماً في الضفة الغربية، أمس، حيث تم إغلاق المدارس، والجامعات، والمحال التجارية، والأسواق، حداداً على وفاة الأسير الفلسطيني، خضر عدنان.

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