حمدوك: استمرار الحرب قد يضر العالم بأسره

المصدر: (دبي - البيان)

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مع دخول القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الثالث، وسط استمرار للاشتباكات المتقطعة على الرغم من الهدنة، جدد رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، التحذير من خطورة الصراع على دول المنطقة، ورأى أن استمرار الحرب وانتشارها نحو رقعة أوسع قد يضر العالم بأسره.

ووفقاً لما نقل عنه موقع «العربية.نت»، اقترح حمدوك، في بيان، أمس، إشراك القوى المدنية والعسكرية في مفاوضات شاملة واستئناف العملية السياسية في البلاد.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين المتحاربين، يخضع للمراقبة والاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية دائمة. ودعا زعماء العالم إلى جعل قضية السودان في مقدمة أولوياتهم.

وفي القاهرة، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن الوزير سامح شكري تلقى اتصالاً أمس، من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أبو زيد أن الاتصال تناول الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتم التطرق للأوضاع الإنسانية في السودان وسبل دعم وتعزيز قدرات الدول الحدودية المتلقية للمواطنين السودانيين النازحين من الاقتتال الدائر.

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