«اتحاد الشغل» يعرض مبادرة «تونس المستقبل»

المصدر: (تونس - وكالات)

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أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، عزمه عرض مبادرة على الرئيس قيس سعيد، تحت اسم «تونس المستقبل»، يشارك فيها إلى جانب اتحاد الشغل، تهدف لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.

وقال الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي، في كلمة بمناسبة عيد العمال، إنه سيتم تقديم مبادرة للرئيس قيس سعيد بعد الانتهاء من بلورتها ووضع مضامينها.

في غضون ذلك، حذر وزير الشؤون الخارجية والهجرة في تونس نبيل عمّار من عواقب ضغوط مسلّطة على بلاده من قبل صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى نقطة اللاعودة.

وقال إن الضغوط المسلطة على تونس في علاقة بقرض صندوق النقد الدولي بدأت تعطي نتائج عكسية، معبراً عن تطلع تونس أن يكون لشركائها ما يكفي من الوعي بهذا الخطر لأنهم ذهبوا بعيداً في ضغوطهم . وأضاف: إنه «يجب على شركاء تونس الإصغاء جيداً لمعرفة حقيقة الوضع فيها»،وأردف قائلاً: إن الوضع الحالي معقد جداً، وما هو إلا انعكاس مباشر وغير مباشر للحكومة السيئة للبلاد، على امتداد عشر سنوات.

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