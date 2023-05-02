أنقرة تعلن تصفية زعيم تنظيم داعش

المصدر: الحسكة - عبدالله رجا

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في الوقت الذي تترقب تركيا الرابع عشر من مايو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، في ظل احتدام المعركة الانتخابية بين المعارضة والحزب الحاكم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نجاح مخابرات بلاده في تصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي شمالي سوريا، في أول عملية نوعية تقوم بها القوات التركية على الأراضي السورية بعد مقتل أبو بكر البغدادي على يد القوات الأمريكية أكتوبر 2019.

وفي مقابلة مع قناة «تي أر تي» الحكومية التركية، كشف أردوغان أن القوات التركية قتلت زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو الحسين القرشي في سوريا، بعد عمليات متابعة للمخابرات التركية منذ فترة طويلة، كاشفاً عن أن تصفية القرشي جاءت في إطار عملية نفذتها المخابرات التركية في سوريا السبت الماضي. وأضاف أردوغان في المقابلة قائلاً:«سنواصل كفاحنا ضد المنظمات الإرهابية».

اعتقالات

وأوقفت الشرطة التركية، الجمعة الماضي ، 14 شخصا في عملية أمنية استهدفت تنظيم «داعش» الإرهابي بمدينة إسطنبول.

ونفذت فرق من شعبة مكافحة الإرهاب، عمليات مداهمة متزامنة في 12 عنواناً بإسطنبول، وفقما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

وقتل أبو الحسين القرشي في منطقة جنديريس في محيط مدينة عفرين، وهي المرة الثانية التي يقتل فيها زعيم تنظيم داعش في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، إذ قتل أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 في ريف إدلب، حيث كان يستخدم منزلاً صغيراً على أطراف المدينة، فيما قتل قيادي آخر من «داعش» في جرابلس الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة مطلع العام الجاري.

وتولى المدعو أبو الحسين القرشي، قيادة تنظيم داعش منذ نهاية أكتوبر الماضي ، بعد ثلاثة أشهر من مقتل الزعيم السابق أبو الحسن القرشي في محافظة درعا جنوبي سوريا، في أكتوبر، وفقاً للناطق باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم)، جو بوتشينو.

وبتصفية الزعيم الثالث لـ «داعش»، يكون التنظيم الإرهابي قد خسر في أقل من عامين ثلاثة من قياداته الرئيسة في الوقت الذي يترنح التنظيم المتشدد في سوريا والعراق.

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