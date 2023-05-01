مصر تكشف أعداد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من السودان

المصدر: د ب ا

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أعلنت مصر الأحد إعادة 561 مصريا من السودان عبر المعابر البرية بين البلدين ليرتفع الإجمالي إلى 6960.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال "إن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء 6960 مواطناً حتى تاريخه حيث نجحت جهود الدولة، أمس السبت والأحد، في إعادة 561 مواطناً مصرياً بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان".

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