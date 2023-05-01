غوتيريش يوفد مسؤولاً كبيراً خلال أزمة السودان الإنسانية

المصدر: أ ف ب

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قرَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، أن يوفد فوراً إلى المنطقة المسؤول عن الشؤون الإنسانية في المنظمة، مارتن غريفيث، في ضوء وضع غير مسبوق في السودان، حيث تستمر المواجهات، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك، في بيان، إن «الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين»، مبدياً قلقه الكبير.

وأضاف أن غوتيريش قرر أن يرسل فوراً إلى المنطقة رئيس الوكالة الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في ضوء التدهور السريع للأزمة الإنسانية في السودان.

وتابع: «نحن قلقون جداً للتأثير الفوري والبعيد المدى (لهذه الأزمة) على جميع السودانيين وعلى المنطقة برمتها».

ودعا دوجاريك، مرة جديدة، طرفي النزاع إلى حماية المدنيين والبنى التحتية، والسماح بعبور آمن لمن يفرون من مناطق المعارك واحترام العمال الإنسانيين وإمكاناتهم، وتسهيل عمليات المساعدة، واحترام الطواقم الطبية ومنشآتها ووسائل النقل.

وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، تمديد الهدنة التي تنتهي منتصف الليل لمدة ثلاثة أيام.

وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلاً و4599 جريحاً، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة، أول من أمس.

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