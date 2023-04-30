الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72ساعة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد موافقته على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة.

جاء ذلك في بيان لمكتب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية نشره على فيسبوك.

وجاء في البيان أنه بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية وافقت القوات المسلحة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية.

كانت قوات الدعم السريع السودانية قد أعلنت موافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72ساعة اعتبارا من منتصف ليل الأحد/الاثنين من أجل فتح الممرات الإنسانية لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة، بحسب بيان للناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع نشره على فيسبوك اليوم الأحد.

وقال البيان "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية، نعلن تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ 72 ساعة اعتباراً من منتصف هذه الليلة، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".

وأضاف البيان نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة والوقف الكامل لإطلاق النار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز