تجدد الاشتباكات في الزاوية الليبية

المصدر: الزاوية، ليبيا - أ.ف.ب

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تجددت الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، وأدت إلى إغلاق مداخل ومخارج المدينة، على خلفية توترات بين جماعات مسلحة وأخرى مرتبطة بمداهمة أوكار لمهاجرين غير نظاميين، وفقاً لمصادر متطابقة.

وصرح مصدر أمني بمديرية أمن الزاوية لـ«فرانس برس»، بأن «الاشتباكات تسببت في فوضى أمنية داخل المدينة وإغلاق طرق فرعية ورئيسة». ولم يوضح المصدر أسباب اندلاع الاشتباكات، لكنه قال إن بعضها مرتبط بأوكار تضم مهاجرين غير نظاميين.

وأكد محمد نوري الخبولي، أحد ممثلي مجموعة «شباب الزاوية» للوكالة، أن عدداً من شباب المدينة قاموا بإغلاق مقر المجلس البلدي، ومدخل مصفاة الزاوية النفطية، والمدخل الشرقي للمدينة، احتجاجاً على قيام مجموعات مسلحة بإيواء مهاجرين متهمين بتعذيب أحد الشبان.

وأضاف الخبولي «نظمنا وقفة احتجاجية، شارك فيها المئات من الشباب، وندعو إلى وقفة احتجاجية كبيرة، والضغط على الجماعات المسلحة التي تقوم بإيواء المهاجرين، وطردهم من المدينة بسرعة». ولم يصدر عن الجهات الأمنية والسلطات الحكومية في ليبيا أي تعليق على الأحداث حتى الآن.

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