مباحثات أوروبية تونسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

المصدر: (تونس - وكالات)

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بحثت تونس مع الاتحاد الأوروبي، تعزيز التعاون بين الجانبين بشأن الهجرة غير النظامية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية نبيل عمار، في تونس، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسن، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وذكر البيان أن الجانبين تطرقا إلى «سبل تعزيز التعاون في مجال التصرف في ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال النظر في إمكانية إرساء شراكة في مجال التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين».

وتحدث عمار عن «الموقف التونسي الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة (الهجرة) تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الطرق النظامية للتنقل»، وفق البيان.

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