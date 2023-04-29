القاهرة: إجلاء 6399 مواطناً مصرياً من السودان حتى اليوم

المصدر: د ب ا

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أعلنت مصر مساء الجمعة أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان ارتفع إلى 6399 مواطنا حتى الآن.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية مساء الجمعة أن القاهرة تمكنت اليوم من إعادة 454 مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء البري و618 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، وذلك بإجمالي 1072 مواطنا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في البيان إن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد 4 طلعات جوية اليوم، ليصل إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى 27 طلعة جوية.

ومساء أمس الخميس، أعلن الجيش السوداني والدعم السريع في بيانين، موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية، بناء على مساع أمريكية سعودية.

من ناحية ذات صلة، قالت القوات المسلحة السودانية في بيان منفصل مساء اليوم إن "عمليات إجلاء رعايا بعض الدول تواصلت اليوم عبر مطاري بورتسودان ووادي سيدنا وشملت رعايا من مصر وإندونيسيا وتركيا وسوريا والهند".

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