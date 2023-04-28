إجلاء 5327 مواطناً مصرياً من السودان حتى الآن

المصدر: د ب ا

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أكدت وزارة الخارجية المصرية الخميس أنه تم إعادة 1365 مواطنا عبر الإجلاء البري و1283 مواطنا عن طريق الإجلاء الجوي بإجمالي 2648 مواطنا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة السفير أحمد أبو زيد في بيان، أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلى 5327 مواطناً.

وأوضح أبو زيد أن القوات المسلحة نفذت عدد 9 طلعات جوية الخميس في إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين في السودان، ليصل بذلك إجمالي عدد الطلعات الجوية المنفذة إلى 23 طلعة.

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