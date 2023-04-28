قوات الدعم السريع السودانية توافق على تمديد الهدنة 72 ساعة

المصدر: د ب ا

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أعلنت قيادة قوات الدعم السريع بالسودان الخميس موافقتها على تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية، معربة عن تقديرها لكل من الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية على المساعي الحميدة من أجل مواصلة الهدنة الإنسانية لفتح ممرات انسانية آمنة للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل عمليات الاجلاء.

وخصت قيادة الدعم السريع، في بيان على موقعها على تويتر نشرته الخميس، بالشكر الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية على جهودهما المستمرة منذ اندلاع الأزمة بالبلاد.

وقالت، إنه "التزاماً من قوات الدعم السريع بمبادئ القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف بشأن حماية حقوق الانسان الأساسية في حالة الحرب، نعلن موافقتنا على مقترح الثلاثية والرباعية بتمديد الهدنة الانسانية لمدة 72 ساعة إضافية تبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء الخميس".

وأضافت "نؤكد التزامنا التام بشروط الهدنة الانسانية تقديرًا للظروف التي يمر بها شعبنا الكريم ولتسهيل اجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب".

كانت قيادة القوات المسلحة السودانية قد وافقت في وقت سابق من الخميس على تمديد الهدنة، بناء على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية للمواطنين السودانيين.

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