محمد المهذبي سفيراً لتونس في سوريا

المصدر: تونس- البيان

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أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق الاعتماد لمحمد المهذبي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أعلن خلال زيارته الأخيرة له إلى تونس عن افتتاح سفارة بلاده بتونس خلال أيام. وقال إن بلاده سترسل سفيراً والكادر الدبلوماسي إلى تونس خلال أيام. وأضاف أن دمشق وافقت أيضاً على سفير جديد لتونس.

وكانت تونس وسوريا أعلنتا في بداية الشهر الجاري في بيان مشترك، إعادة فتح السفارة السورية في تونس وتعيين سفير لدمشق خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدا أن هذه الخطوة جاءت «تجاوباً مع مبادرة قيس سعيّد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية»، مشيراً إلى موافقة حكومة دمشق على هذا التعيين.

في 11 مارس الماضي، كشف قيس سعيّد، عن توجه بلاده إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، المنقطعة منذ عهد حكم الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، وذلك عقب كارثة الزلزال التي حلّت بسوريا وتركيا.

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