الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة

المصدر: د ب ا

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وافقت قيادة القوات المسلحة السودانية اليوم الخميس على تمديد الهدنة، بناء على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية للمواطنين السودانيين.

وقال مكتب الناطق باسم القوات المسلحة السودانية في صفحته على فيسبوك اليوم إن قيادة القوات المسلحة وافقت على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية.

وأضاف أن القوات المسلحة تأمل أن تلتزم قوات الدعم السريع بمتطلبات سريان الهدنة هذه المرة.

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