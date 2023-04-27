إنقاذ لنش سياحي يقلّ 37 فرداً من الغرق في مصر

المصدر: البيان

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تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحي على متنه 37 فرداً من جنسيات مختلفة بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية بعد تعرضه للغرق.

وأوضح المتحدث العسكري المصري، في صفحته على «فيسبوك»، اليوم، أن إشارة استغاثة وردت من اللنش، الذي كان على متنه 14 فرداً إنجليزياً، و3 أفراد ألمان، و4 أفراد بلجيكيين، و3 أفراد أسبان، وفرد أيرلندي، وفرد سويسري، وطاقم مصري يضم 8 أفراد و3 غواصين مصريين.

وقال إن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامر بدفع لنش مرور ساحلي لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح في إنقاذ مستقلّي اللنش السياحي بالكامل، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربي.

وأكد المتحدث أن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كل الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية.

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