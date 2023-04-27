زلزال بقوة 5.3 درجات شمال محافظة مطروح المصرية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر مصر مساء الأربعاء.

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت مساء الأربعاء هزة أرضية على بعد 551 كيلومترا شمال مرسى مطروح شمالي القاهرة، وشعر بها المواطنون في عدد من محافظات الجمهورية.

وكان مركز الزلزال على عمق 60ر108 كيلومترات، عند التقاء خط عرض 25ر36 درجة شمالا وخط طول 45ر26 شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز