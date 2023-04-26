ألمانيا تعتبر الاتصال الهاتفي بين شي وزيلينسكي إشارة جيدة

المصدر: د ب ا

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وصفت الحكومة الألمانية الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه إشارة جيدة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الصين كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي تضطلع بمسؤولية خاصة حيال إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث:" إنها لإشارة جيدة أن يكون هناك حوار على أعلى مستوى بين أوكرانيا والصين".

وأكد المتحدث أن الموقف الألماني من الحرب لا يزال كما هو دون تغيير والمتمثل في أن " أساس تحقيق سلام عادل في أوكرانيا هو انسحاب قوات روسيا".

كان الرئيس الصيني أجرى اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي اليوم وهي أول محادثة شخصية بينهما منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الصيني اعتزامه إرسال مبعوث خاص إلى أوكرانيا ودول أخرى لتبادل وجهات النظر مع كل الأطراف حول التوصل إلى حل سياسي.

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