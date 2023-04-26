مسؤولون سابقون في نظام البشير غادروا سجن كوبر

المصدر: وكالات

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قال أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير، إنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

وقال هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، في بيان صوتي، الثلاثاء، إنه مستعد هو والمسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

وأضاف أن "الحفاظ على كيان الوطن مقدم على أي مشروع حزبي أو سياسي"، داعيا السودانيين إلى مساندة القوات المسلحة، كما طالب منتسبي قوات الدعم السريع لـ"الانخراط مع إخوتهم في الجيش".

يأتي البيان بعد تقارير أفادت بأن النزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع، إثر هجوم لمسلحين.

وكان البشير وكبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.

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