«خطر بيولوجي كبير» بعد السيطرة على مختبر

المصدر: (جنيف- أ.ف.ب)

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حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من «خطر بيولوجي» مرتفع في السودان بعد سيطرة مقاتلين على مختبر في العاصمة السودانية تخزن فيه «عينات مسببة لأمراض شديدة العدوى». وقال ممثل المنظمة الأممية في السودان نعمة سعيد عابد في اتصال عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «تلقيت (أول من أمس) اتصالاً هاتفياً من رئيس المختبر المركزي للصحة العامة. بات يحتله أحد الطرفين المتقاتلين». ولم يحدد التحذير الأممي هوية الجهة التي دخلت المختبر.

وأضاف: «لقد أخرجوا كل التقنيين من المختبر الذي بات حالياً بالكامل تحت سيطرة مجموعة من المقاتلين الذين يتخذونه كقاعدة عسكرية». وحذّر من أن الوضع «خطر للغاية» لأن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال، ما يشكّل «خطراً بيولوجياً هائلاً».

إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها وثّقت 14 اعتداءً على قطاع الصحة منذ بدء المعارك في 15 أبريل، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة شخصين بجروح. وأشارت إلى أن مخزون أكياس الدم في البلاد ينفد، وغياب المولدات يشكل مخاطر بيولوجية كبيرة إضافة إلى «مخاطر كيماوية».

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