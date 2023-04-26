عشرات الجثث لمهاجرين على سواحل تونس وليبيا

المصدر: (تونس، طرابلس - البيان، وكالات)

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أعلنت مصادر تونسية وليبية، العثور خلال الأيام القليلة الماضية على عشرات الجثث لمهاجرين، يعتقد بأنهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وأفاد المتحدث باسم الحرس البحري التونسي، حسام الدين الجبابلي، أمس، بأنه تم العثور على جثث بينهم ثلاث إناث وطفلان، متحللة، كانت أمواج البحر قد لفظتها على شواطئ صفاقس، وجزيرة قرقنة، والمهدية، وقابس جنوباً.

وأطلقت السلطات الصحية في صفاقس، جنوبي تونس، نداءات الاستغاثة، على أثر تكدّس جثث أكثر من 180 مهاجراً غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بمستشفى الحبيب بورقيبة.

وصرح المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، لـ«سكاي نيوز عربية»، إنهم يعملون على تجاوز الأزمة الصحية، بعد تدخل السلطات المركزية لتسريع التحاليل الجينية، وتخصيص مقبرة للمهاجرين الأجانب في أحواز المحافظة.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال جثث 11 مهاجراً قبالة ساحل صبراتة غربي البلاد، ليرتفع العدد إلى 34، عقب غرق قارب للمهاجرين.

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