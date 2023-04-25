الإمارات تتضامن مع مصر وتعزي في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم

المصدر: وام

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في وفاة مساعد الملحق الإداري في سفارتها بالخرطوم .

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان، مؤكدة التزامها بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني.

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