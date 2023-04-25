إجلاء 1539 مصرياً من السودان

المصدر: د ب ا

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه استمرارا لجهود الدولة في إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الثلاثاء إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و١٨٩ آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر فى الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون جهودهم على مدار الساعة فى عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطنا.

كما يجرى العمل علي إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدي المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.



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