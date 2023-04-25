الخارجية المصرية تعلن استشهاد مساعد الملحق الإداري لسفارتها في الخرطوم

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان عبر فيسبوك: إن محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، استشهد مساء الاثنين ، أثناء توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وأكدت وزارة الخارجية: أنها تحتسب فقيدها، شهيداً عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا.

وأكدت أن البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام .

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