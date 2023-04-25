زيارة مرتقبة للرئيس العراقي إلى إيران

المصدر: (بغداد - وكالات)

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أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس عن زيارة مرتقبة للرئيس عبد اللطيف رشيد إلى إيران، دون تحديد موعدها. وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أن حسين بحث، خلال اتصال هاتفي، أمس، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان زيارة رشيد المزمعة إلى طهران.

كما تطرق الوزيران إلى القضايا الإقليمية والدولـية محل الاهتمام المشترك، واستعرضا التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام والاستقرار. كان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد استقبل في مارس الماضي السفير الإيراني لدى العراق الذي سلمه دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة طهران.

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