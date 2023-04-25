مقتل 10 مسلحين بمواجهات بين عناصر إرهابية في الصومال

المصدر: (مقديشو - وكالات)

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أعلن الصومال، أمس، عن مقتل ما لا يقل عن 10 مسلحين في مواجهات اندلعت بين عناصر إرهابية تابعة لميليشيات حركة الشباب بمحافظة (جوبا الوسطى) جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 10 قتلى، وإصابة 20 آخرين، في المواجهات التي اندلعت عقب انشقاق قيادي يدعى إسماعيل بورو عن صفوف الميليشيات، ما دفع مجموعة موالية لقيادي آخر يدعى مهد كراتي، إلى شن هجوم على القيادي المنشق وأتباعه.

وأشارت الوكالة إلى أن المواجهات بين الطرفين، التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، أسفرت عن خسائر فادحة بين طرفي الميليشيات. إلى ذلك، أعلن الجيش الصومالي عن تنفيذ عملية عسكرية في منطقة عيل قنسح، التابعة لمدينة جلعد بمحافظة جلغدود. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن بيان الجيش الصومالي، أن قواته تمكنت - بالتعاون مع المقاومة الشعبية - من تدمير مواقع تابعة للإرهابيين، واعتقال خمسة عناصر من الميليشيات الإرهابية، ومصادرة شاحنة، بالإضافة إلى معدات عسكرية ومواد غذائية ووقود. وأضاف البيان أن المنطقة التي جرت فيها العملية العسكرية، شهدت حالة من الهدوء والاستقرار، وفق ما أكده مسؤولون من القوات المسلحة الصومالية.

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