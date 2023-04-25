قتال مستمر في السودان ونزوح متواصل للجوار

المصدر: (عواصم - وكالات)

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تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن حرب الأحياء السكنية، في اليوم العاشر للحرب الدائرة في السودان، وأوقعت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وقال قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إن الموقف العملياتي مستقر بشكل ملحوظ و«تستمر قواتنا في توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم بالتدرج لتجنب إلحاق أضرار بالمناطق السكنية»، وفقاً لما نقل موقع «سكاي نيوز عربية». وقالت قوات الدعم السريع إن القوات المسلحة شنت غارات جوية على حي كافوري بالخرطوم بحري.

وفي حين أعلنت نقابة أطباء السودان، أمس، ارتفاع ضحايا الاشتباكات إلى 273 حالة وفاة بين المدنيين و1579 حالة إصابة، تحدثت الأمم المتحدة، عن مقتل ما لا يقل عن 427 شخصاً وإصابة 3700 آخرين منذ تفجر القتال.

وفر عشرات الآلاف من السودانيين براً إلى دول مجاورة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أمس، إن «المدنيين يفرون من مناطق تضررت جراء القتال، إلى تشاد ومصر وجنوب السودان»، علماً بان آلاف اللاجئين يحتشدون عند الحدود مع إثيوبيا. وقال مسؤولون في منطقة الرنك في دولة جنوب السودان إن نحو عشرة آلاف لاجئ دخلوا البلاد، قادمين من السودان في الأيام الماضية.

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