«الخارجية المصرية» تنفي استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك نبأ استشهاد مساعد ملحق الدفاع المصرى فى السودان.

وقالت الوزارة : اتصالاً بما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، أكد السفير المصري في الخرطوم هاني صلاح، أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع.

وأكد السفير على استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، انتشرت أنباء عن مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم أثناء مرور سيارته في الشارع العام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز