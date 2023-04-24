سباق عالمي لإجلاء الدبلوماسيين والرعايا من السودان

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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سارعت حكومات أجنبية وعربية إلى إجلاء دبلوماسييها وموظفيها، وآخرين محاصرين في السودان، في الوقت الذي يشتبك فيه القادة العسكريون المتنافسون لليوم التاسع بدون أي مؤشر على هدنة أُعلنت في عطلة عيد الفطر، بينما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مقتل عراقي في الاشتباكات، وكشفت مصر عن إصابة أحد موظفي سفارتها بالخرطوم.

وبدأت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا ودول عربية، أمس، إجلاء رعاياها من السودان، بعد تأكيد الولايات المتحدة إخلاء سفارتها في الخرطوم.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الجيش البريطاني قام بإجلاء موظفي السفارة البريطانية وعائلاتهم من السودان في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وقال سوناك في تغريدة على تويتر: «أنهت القوات العسكرية البريطانية عملية إجلاء سريعة ومعقدة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان وسط تصعيد كبير لأعمال العنف وتهديدات لموظفي السفارة».

وأكد سوناك أن حكومته «تواصل متابعة كل السبل لوقف إراقة الدماء في السودان وضمان سلامة المواطنين البريطانيين الباقين في البلاد».

ونقلت فرنسا من جهتها زهاء 100 شخص من رعاياها ورعايا دول أخرى من السودان على متن أول رحلة تقوم بها في إطار عملية إجلاء «معقدة» مع استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية.

وقال مسؤول طلب عدم كشف اسمه: «أقلعت طائرة أولى من الخرطوم قرابة الساعة 18:00 (16:00 ت غ)»، والثانية عند الساعة (17:30ت غ) وعلى متنها أيضاً ما يناهز 100 شخص ـ فيما ذكرت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، في تغريدة لها على «تويتر» أن بلادها تعمل مع فرنسا وهولندا لإجلاء الرعايا البلجيكيين وغيرهم من الأشخاص المؤهلين من السودان، وسط استمرار القتال. وأضافت الوزيرة أنه تجري العديد من العمليات في السودان لإجلاء المواطنين الأوروبيين بـ«أسرع وقت ممكن».

طائرات

وبدأ الجيش الألماني، أمس، مهمة إجلاء رعايا الألمان، وأفادت مصادر صحفية ألمانية بأن طائرات نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو الألماني توجهت إلى السودان. كما بدأت إيطاليا عملية إجلاء رعاياها ورعايا من سويسرا وأعضاء في سفارة الكرسي الرسولي.وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني لقناة «راي 3»: «قمنا بالتواصل مع 140 إيطالياً يتواجدون في السودان، ونقوم بكل ما هو ممكن لضمان سلامتهم».

من جهته، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا: إن بلاده أجلت أول مجموعة من رعاياها من السودان.

وأضاف هوكسترا، أن «حفنة» من الهولنديين تمكنوا من مغادرة الخرطوم على متن طائرة فرنسية في إطار ما وصفها بأنها «عملية معقدة جداً» نُفذت بمساعدة فرنسا وألمانيا ودول أخرى.

وقال الوزير، إنه يأمل في أن تتمكن مجموعة أكبر من المغادرة مساء الاثنين باستخدام طائرتين عسكريتين أرسلتهما هولندا إلى الأردن الأسبوع الماضي للمساعدة في جهود الإجلاء. وقالت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان، أمس، إن نحو 150 مواطناً هولندياً طلبوا الإجلاء.

وحدات خاصة

وتعتزم اليونان نقل وحدات خاصة من جيشها إلى مصر للقيام بعملية إجلاء من السودان المجاورة، حسبما أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس عبر التلفزيون الحكومي.

وقال دندياس، إن مصر وافقت على العملية، مضيفاً أنه سيتم تنسيقها بشكل وثيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.

وهناك حوالي 150 شخصاً يحملون الجنسية اليونانية في السودان أعربوا عن رغبتهم في مغادرة البلاد. ولم يعرف متى ستبدأ عملية الإجلاء. ومن المقرر أن تعمل قوات خاصة من اليونان من قاعدة في جنوب مصر، حسبما ذكرت وسائل إعلام يونانية.

من جهتها، بدأت اليابان عملية إجلاء رعاياها برًا، لينضموا إلى قافلة تابعة للأمم المتحدة، في طريقهم إلى بورتسودان (شمال شرق البلاد)، بحسب مصدر حكومي ياباني نقلت عنه وكالة (كيودو) اليابانية. ووصلت ثلاث طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، إلى جيبوتي، على بعد نحو 1200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة السودانية الخرطوم، في إطار جهود الإجلاء.

تعليق

إلى ذلك، أعلنت كندا أنها علّقت بشكل مؤقت نشاطها الدبلوماسي في السودان، مشيرة إلى أن بعثتها تعمل من «مكان آمن خارج البلاد» في ظل احتدام المعارك.

وجاء في بيان مشترك لوزيرتي الخارجية ميلاني جولي والدفاع أنيتا أناند: «تدهور الوضع في السودان بشكل سريع، ما يجعل ضمان أمن موظفينا في الخرطوم مستحيلاً».

وأوضحت جولي في تغريدة على تويتر، أن «دبلوماسيّينا هم في أمان ويعملون من خارج البلاد»، من دون تفاصيل إضافية.

تنسيق مع السودان

عربياً، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: إن إجراءات إجلاء عدد من المصريين من المناطق الآمنة بالسودان بدأت وإنها تجري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف البيان: «وتستمر قنصليتنا في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورتسودان ووادي حلفا».

وكشفت في بيان، «عن أن أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري بالفعل، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظاً على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان».

مقتل عراقي

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مقتل عراقي في السودان.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريح مقتضب أن «عراقياً قتل في الأحداث التي تجري في السودان». وفي السياق ذاته، أعلن أحمد الصحاف، إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان.

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