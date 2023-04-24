تونس: إنقاذ 186 مهاجراً غير نظامي

المصدر: (تونس - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السلطات التونسية، أمس، إحباط ستّ عمليات هجرة غير نظامية، وإنقاذ 186 مهاجراً يحملون جنسيات دول أفريقية، كانوا في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية من مناطق عدّة في تونس. جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الحرس الوطني، التابع لوزارة الداخلية التونسية، حسام الدين الجبابلي.

وتابع الجبابلي أنّ «الحرس البحري بالمنستير (شرق)، تمكّن من إحباط عمليتَي اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 51 مجتازاً من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء».

تجدر الإشارة إلى أنّ تونس شهدت، في الفترة الأخيرة، تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ومختلف دول المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز