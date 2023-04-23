السودان: ارتفاع ضحايا الاشتباكات من المدنيين إلى 264 وفاة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت نقـــابة أطبـــــاء الســـــودان، اليوم الأحد، ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 264 حالة وفاة بين المدنيين و1543 حالة إصابة.

وقالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاشتباكات مازالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكشفت النقابة عن أن أمس السبت شهد سقوط ثماني حالات وفاة بين المدنيين، و89 حـالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة، مشيرة إلى زيادة رقعة الاشتباكات خارج الخرطوم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز