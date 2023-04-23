مصر والسويد تبحثان وقف النار بالسودان

المصدر: (عواصم - وكالات)

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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره السويدي توبياس بيلستروم، أمس، تطورات الوضع في السودان، وسبل دعم وتثبيت وقف إطلاق النار، لتمكين عمليات الإغاثة الإنسانية من أن تصل إلى المصابين والجرحى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه شكري من وزير خارجية السويد، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد.

وأوضح المتحدث، في بيان صحافي، أن الوزير السويدي أعرب عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة، وتأثيرها في المدنيين والجاليات الأجنبية الموجودة هناك.

وأضاف المتحدث أن شكري تناول الجهود التي تضطلع بها مصر، من خلال اتصالاتها مع الأطراف كافة، مشدداً على أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وتجنب الخروقات في هذا الشأن، حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق.

كما أكد شكري على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة، وبما يسهم في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج السودان من هذا الوضع الصعب.

في لندن، ترأس رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اجتماعاً للجنة الحكومية للاستجابة للطوارئ، لبحث الموقف في السودان، بحضور وزير الدفاع بن والاس.

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