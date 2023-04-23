وصول أول سفينة إجلاء من السودان إلى جدة

المصدر: عواصم - وكالات

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وصل عشرات من السعوديين ورعايا دول أخرى بحراً إلى مدينة جدة، في أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين من السودان منذ اندلاع المعارك قبل أسبوع. وأوردت قناة «الإخبارية» عن «وصول أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطناً وعدداً من رعايا الدول الشقيقة».

وأوضحت أنّ أربع سفن أخرى «قادمة من السودان إلى جدة على متنها 108 أشخاص من 11 دولة»، من دون تفاصيل إضافية.

وعرضت القناة لقطات تظهر فيها سفن حربية لدى وصولها إلى ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية في المدينة الواقعة بغرب المملكة. كما أظهرت اللقطات نساء وأطفالاً يحملون أعلاماً سعودية صغيرة على متن إحدى السفن، بينما قام عناصر من القوات السعودية بالترحيب بآخرين وهم ينزلون من على متن سفينة، ويقدّمون لهم الورود وقطعاً من الحلوى.

وأشارت القناة إلى أن من بين الذين وصلوا إلى جدة، طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية أصيبت جراء المعارك وهي تستعد للإقلاع من مطار الخرطوم يوم بدء الاشتباكات في 15 أبريل.

كما بثت القناة «مشاهد خاصة» لعملية الإجلاء في مدينة بورتسودان، ظهرت فيها قافلة من السيارات غالبيتها رباعية الدفع، وهي تتقدم في طريق شبه صحراوي، ترافقها عجلات مزوّدة برشاشات ثقيلة.

بدء الترتيب

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في وقت سابق، أمس، «بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة». والعملية التي نفذتها المملكة هي أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين من السودان منذ اندلاع الاشتباكات، علماً بأن الجيش السوداني أعلن في 20 الجاري، إجلاء 177 عسكرياً مصرياً كانوا يتواجدون في مدينة مروي بشمال البلاد.

وكان الجيش وقوات الدعم السريع وافقت على إجلاء مواطني الدول الأخرى والممثلين الدبلوماسيين من السودان.

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