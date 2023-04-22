البرهان: الجميع خاسر في هذه الحرب

المصدر: وكالات

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أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في تصريحات إعلامية اليوم السبت أنه يجب على طرفي الصراع في السودان الجلوس معاً لإيجاد مخرج للأزمة، مضيفاً "هذه الحرب الجميع خاسر فيها".

وقال البرهان الذي تخوض قواته صراعاً مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية "يجب أن نجلس جميعا كسودانيين ونجد المخرج الملائم حتى نعيد الأمل ونعيد الحياة".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة إن 413 شخصا قُتلوا وأصيب 3551 آخرون منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع مطلع الأسبوع الماضي.

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