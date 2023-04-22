السعودية تبدأ ترتيب إجلاء مواطنيها من السودان

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وكانت نقـــابة أطبـــــاء الســـــودان، قد أعلنت اليوم السبت ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 256 حالة وفاة بين المدنيين و1454 حالة إصابة.

وقالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاشتباكات مازالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر وبالتحديد مدينة الأبيض، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكشفت النقابة أن أمس الجمعة شهد سقوط 13 حـالة وفاة بين المدنيين، و119 حـالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة، مشيرة إلى زيادة رقعة الاشتباكات خارج الخرطوم.

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