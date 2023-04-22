دول العالم تخطط لعمليات إجلاء لرعاياها من السودان

المصدر: عواصم- وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يضع الاتّحاد الأوروبي ودول عديدة خططاً لعمليات إجلاء محتملة لرعاياها من السودان في حال سمح الوضع الأمني بذلك، في ظل المعارك التي تشهدها العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي «نحاول تنسيق عملية لإخراج مواطنينا المدنيّين من الخرطوم التي باتت حالياً في وضع شديد الخطورة. نحن نعمل على إمكانيات متنوّعة من أجل إخراج الناس». وأوضح أنّه «في الوقت الراهن، تقييم أولئك الموجودين على الأرض، بمن فيهم سفارة الاتحاد الأوروبي، هو أنّ الظروف الأمنية غير متوافرة للمضي في عملية كهذه».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الخميس أنّها بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسّباً لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم. وفي حين لم يوضح البيان عديد هذه التعزيزات ولا الدولة التي سيتمركزون فيها، أفاد مسؤول أمريكي بأنّ العسكريين الأمريكيين سيتمركزون في جيبوتي.

100 سويسري

وقالت سويسرا إنها تدرس سبل إجلاء مواطنين سويسريين وجزء من طاقم سفارتها. وقالت الخارجية إن هناك نحو 100 سويسري مسجلين في السودان، بينما يعتقد أن هناك آخرين يزورون منطقة البحر الأحمر كسائحين. وتتواصل برن مع دول أخرى من أجل إجلاء مشترك محتمل للرعايا، لكنها شددت على أنه يجب تلبية عدد من الشروط، بما في ذلك ضمانات المجال الجوي الآمن.

وفي ستوكهولم قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن السويد ستجلي موظفي سفارتها وعائلاتهم من السودان في أقرب وقت ممكن، مضيفاً أن السويد تنسق سياستها مع الدول الأخرى.

محاولة جديدة

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية إن القوات المسلحة الألمانية تضع خيارات من أجل ترحيل ألمان وأشخاص آخرين من السودان. وأضاف «حماية مواطنينا في السودان هي الأولوية». وحاولت القوات المسلحة الألمانية الأربعاء، القيام بمهمة دبلوماسية لإجلاء المواطنين الألمان بالطائرة، لكن الوضع الأمني اعتبر خطيراً للغاية مما حال دون تنفيذ المهمة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحافي في برلين أمس، إن الطائرات العسكرية الإسبانية في وضع الاستعداد وجاهزة لإجلاء حوالي 60 مواطناً إسبانياً ونحو 20 مدنياً من دول أخرى من العاصمة السودانية الخرطوم. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين «كل يوم تتزايد حدة المعارك ولهذا السبب لم يكن من الممكن تنظيم عملية إجلاء».

سيؤول وطوكيو

وأعلنت كوريا الجنوبية واليابان أنّهما سترسلان طائرات عسكرية لإجلاء رعاياهما العالقين في السودان. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إنها سترسل طائرة نقل عسكرية من طراز سي 130 جيه وجنوداً لإجلاء مواطنيها، مشيرة إلى أنّ عملية الإجلاء ستدار من قاعدة أمريكية قريبة في جيبوتي.

وأعلنت قوات الدفاع اليابانية إرسال طائرة سي 130 إلى جيبوتي. وقالت في تغريدة إن الهدف من هذه المهمة هو «القيام بسرعة بالاستعدادات اللازمة لنقل الأفراد اليابانيين وغيرهم» خارج السودان. ووفقاً لطوكيو، يوجد نحو 60 يابانياً في السودان، من بينهم موظفو السفارة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز