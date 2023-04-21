دول عربية وإسلامية تعلن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت دول عربية وإسلامية عدة، مساء أمس الخميس، أن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، في حين أعلنت دول أخرى، عدم ثبوت رؤية الهلال، ليكون السبت أول أيام عيد الفطر في تلك البلدان.

وقالت المحكمة العليا السعودية إن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

كما أعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن اليوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر.

كذلك أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن اليوم الجمعة 21 أبريل 2023م هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وفي العراق أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أمس الخميس، أن اليوم الجمعة 21 أبريل 2023م هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

كما قال مفتي عام المملكة الأردنية إن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان: «ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال لعام 1444هـ، هو يوم الجمعة الواقع في 21 أبريل 2023م، وعليه فإن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1444هـ».

وأعلن مجمع الفقه السوداني في بيان له الجمعة الموافق 21 أبريل 2023م هو أول أيام شهر شوال للعام 1444هجرية يوم العيد المبارك.

وفي سوريا أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف أن اليوم الجمعة الـ 21 من أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1444 هجري.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أعلن اليوم الخميس أن غداً الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

ونقلت الوكالة عن المفتي قوله «ثبتت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه يكون اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر».

كما أعلنت تركيا أن اليوم الجمعة 20 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر.

في الأثناء، أعلنت كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 أبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء أمس الخميس.

وقال مركز الفلك الدولي عبر حسابه في تويتر، إن الجهات التي تمثل المسلمين في كل من أستراليا وتايلاند وسنغافورة واليابان أعلنت يوم السبت أول أيام عيد الفطر المبارك.

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